Много сил не нужно: как легко открыть закрученную банку

Винтовая крышка просто слетит с банки

Для консервации хозяйки все чаще используют банки с винтовыми крышками. Да и большинство покупной консервации закрыта такими же крышками. Плюсом винтовых крышек является то, что они не требуют использования машинки для закатки и консервных ножей. Н все же открыть их без усилий обычно не так уж и легко.

К счастью, находчивые хозяйки изобретают способы, которые помогают легко открутить винтовую крышку. "Телеграф" расскажет об одном из таких. Для лайфхака понадобится одно подручное средство, которое можно найти на кухне.

Как открыть крышку на банке руками

Открыть банку быстро и легко поможет пищевая пленка. Обмотайте пленкой крышку в несколько слоев. Необходимо добиться того, чтобы крышка перестала скользить в руках. После того как пленка будет как следует намотана, следует открыть крышку.

Вместо пленки можно использовать плотную резиновую перчатку. Она также не даст рукам скользить. Необходимо надеть перчатку и открутить крышку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как открыть жестяную консервную банку с помощью ложки. Также читайте о том, как еще можно использовать пищевую пленку в быту.