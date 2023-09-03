Чем натереть подошву утюга, чтобы нагар слезал на глазах: простой лайфхак

Вот отличный способ избавиться от грязи, которая успела осесть на подошве утюга

Мы все слышали о полезном приеме с использованием газеты для очистки окон от разводов, но у газеты есть и другие неоспоримые преимущества. Оказывается, это печатное издание также пригодится любой хозяйке для удаления налета и накипи с подошвы утюга.

Очистка подошвы вашего устройства — это действительно важная задача, особенно если вы хотите избежать грязных следов на одежде во время глажки. Для этой цели можно применить компоненты, вероятно, имеющиеся в каждом доме. Об этом пишет santeplus.

Чем и как почистить подошву утюга

Для этой задачи потребуется старая газета и соль. Важно отметить, что соль поражает своей способностью эффективно устранять даже самые устойчивые пятна. Что нужно сделать:

Расположите пару газет на гладильной доске. Настройте ваш утюг на максимальную температуру. Щедро посыпьте газету солью и пройдитесь утюгом по ней, выполняя круговые движения. Затем дайте утюгу остыть и удалите соль и грязь с помощью чистой влажной ткани.

Также мы рассказывали, как очистить подошву утюга с помощью аспирина — нагар слезет мгновенно.