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Чем натереть подошву утюга, чтобы нагар слезал на глазах: простой лайфхак

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Нагар исчезнет очень просто Новость обновлена 03 сентября 2023, 09:14
Нагар исчезнет очень просто. Фото Freepik

Вот отличный способ избавиться от грязи, которая успела осесть на подошве утюга

Мы все слышали о полезном приеме с использованием газеты для очистки окон от разводов, но у газеты есть и другие неоспоримые преимущества. Оказывается, это печатное издание также пригодится любой хозяйке для удаления налета и накипи с подошвы утюга.

Очистка подошвы вашего устройства — это действительно важная задача, особенно если вы хотите избежать грязных следов на одежде во время глажки. Для этой цели можно применить компоненты, вероятно, имеющиеся в каждом доме. Об этом пишет santeplus.

Чем и как почистить подошву утюга

Для этой задачи потребуется старая газета и соль. Важно отметить, что соль поражает своей способностью эффективно устранять даже самые устойчивые пятна. Что нужно сделать:

  1. Расположите пару газет на гладильной доске.
  2. Настройте ваш утюг на максимальную температуру.
  3. Щедро посыпьте газету солью и пройдитесь утюгом по ней, выполняя круговые движения.
  4. Затем дайте утюгу остыть и удалите соль и грязь с помощью чистой влажной ткани.

Также мы рассказывали, как очистить подошву утюга с помощью аспирина — нагар слезет мгновенно.

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#Соль #Газета #Утюг #Лайфхак