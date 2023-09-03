Как сделать уборку дома эффективнее и приятнее: полезное правило "90/90"

Содержать комнату в чистоте стало намного проще и приятнее

За своим жилищем нужно ухаживать, так как это место для отдыха, восстановления сил и энергии. Если в комнате будет грязно, это негативно скажется на вашем настроении. Конечно, у вас может не быть достаточно времени для регулярной уборки, но можно использовать совет, который поможет легко поддерживать порядок.

Содержать дом в чистоте можно просто с помощью правила "90/90", пишет theminimalists. Благодаря ему можно освободить пространство от ненужных вещей, ускорив уборку в разы.

Суть правила по уборке "90/90"

Заключается в том, чтобы освободиться от предметов и вещей, которые редко используются или вовсе не нужны. Для этого вам нужно провести некоторое время в размышлениях, чтобы понять, какие вещи вам действительно нужны, а какие уже точно не пригодятся.

Если вам сложно сразу принять такое решение, вы можете начать следить за тем, какие вещи остаются без использования в течение 90 дней, и считать их лишними, подлежащими выбрасыванию без сожаления. Использовали ли вы этот предмет за последние 90 дней? Если нет, будете ли вы использовать его в следующие 90 дней? Если ваш ответ "нет", прощайтесь с ней.

Тем не менее применение правила "90/90" не решит проблему с грязным полом или посудой на кухне, поэтому вам придется время от времени проводить уборку в этих областях.

Напомним, что разумнее прибегнуть к безопасным альтернативам для моющих средств и средств для уборки дома. Ранее мы делились рецептом чистящего средства с кока-колой.