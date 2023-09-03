Кошачий лоток больше никогда не будет вонять: как этого добиться

Не всегда наполнители для кошачьих туалетов справляются с неприятными запахами

Кошки в доме поднимают настроение, приносят радость, снимают стресс. Но уход за пушистым домашним любимцем иногда приносит неудобства. Кошка может испортить мебель, погрызть провода, а специальный наполнитель для кошачьего туалета не всегда поглощает неприятные запахи и они разносятся по квартире.

Решить проблему помогут правильные наполнители и правильная очистка кошачьего туалета.

Как избавиться от неприятного запаха в кошачьем лотке

Туалет для котов не будет источать неприятные ароматы, если каждый день менять в нем наполнитель. Определите для себя график уборки и регулярно очищайте лоток. Еще лучше менять наполнитель сразу, как только кот сходил в туалет, а не дожидаться распространения ароматов по всем комнатам.

Хотя бы один раз в неделю следует вымывать лоток с дополнительными средствами. Для этого понадобятся натуральные средства — сода и уксус. Они нейтрализуют неприятные запахи, которые могут остаться на стенках лотка.

Для подстраховки можно насыпать соду на дно лотка, а уже после этого добавлять наполнитель. Сода будет впитывать влагу и неприятные запахи, которые пропустит наполнитель.

Во время уборки очищайте не только лоток, но и место, на котором он располагается.

Если кот любит наводить беспорядок возле лотка, постелите рядом с туалетом коврик. Так наполнитель не придется собирать по всей комнате, да и грязные лапы питомец успеет протереть.

Соблюдение этих нехитрых правил поможет поддерживать в квартире чистоту и избавит от неприятных запахов из лотка для котов.

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