Крупы будут чистые: как навсегда избавиться от пищевой моли

Быстрый и простой способ избавиться от вредителя на кухне

Каждый хотя бы раз в жизни сталкивался с платяной молью, которая любит лакомиться шубами, шерстяными и другими вещами в шкафу. Другой вид моли, который приносит не меньше проблем, можно встретить в шкафчиках на кухне.

Пищевая моль предпочитает питаться крупами, сахаром, макаронами и сухофруктами. Стоит одной особи попасть в упаковку, она испортит все ее содержимое. К тому же этот вредитель очень быстро размножается. Использовать химикаты для борьбы с пищевой молью нельзя, поэтому следует применить народные методы.

Как избавиться от пищевой моли на кухне

Пищевая моль, как и многие другие насекомые, не переносит резких пряных запахов. Благодаря этому бороться с нею можно с помощью специй.

Если появились хотя бы малейшие признаки моли — нужно избавиться от пакета и его содержимого. Употребление таких круп опасно для здоровья. Проведите ревизию остальных круп. Вымойте шкафчики, протрите сухой тряпкой и оставьте на некоторое время с открытой дверцей.

После этого в шкафчике, где хранятся крупы, следует разложить бумажные конвертики или мешочки из ткани. Мешочки нужно наполнить молотой гвоздикой. Вредоносная бабочка не переносит этот запах и поэтому не приблизится к содержимому шкафчика.

Так как специя имеет свойств выветриваться, следует периодически менять содержимое мешочков.

Чтобы не допустить появления пищевой моли храните крупы в герметично закрытых емкостях. Следите, чтобы в шкафчике не был сырости, регулярно проветривайте и мойте его.

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