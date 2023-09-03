Пожелтевшие простыни снова станут белыми: что добавить при стирке

Использовать отбеливатель не нужно, есть более эффективное средство для стирки простыней

Даже если регулярно стирать постельное белье, со временем белые простыни приобретают желтоватый оттенок. Справиться с пятнами можно без отбеливателя, а с помощью одного кухонного средства.

Чтобы отбелить пожелтевшие простыни, используйте таблетку для посудомоечной машины. Об эффективном лайфхаке рассказывает Express.

Так, на белых простынях заметно любое пятно. Спустя какое-то время изделия приобретают желтый оттенок, и даже регулярная стирка это не предотвратит. Однако знакомый всем предмет домашнего обихода сможет убрать загрязнение с ткани при прохладной стирке. Чтобы отбелить грязные и тусклые простыни воспользуйтесь таблетками для посудомоечной машины.

Как вернуть белизну пожелтевшим простыням? Все, что вам нужно сделать, это добавить в стирку таблетку, помимо обычного моющего средства. Химические вещества в таблетках для посудомойки удаляют пятна и, как правило, в кратчайшие сроки осветляют белое белье, чтобы оно было как новое. Цикл стирки на 30 градусов – идеальная температура в этом случае.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как вернуть приличный вид кухонным полотенцам. Всего лишь попробуйте замочить их перед стиркой с особым средством.