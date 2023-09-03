Комары, пауки и моль будут бояться вашего дома: какие запахи отпугивают насекомых

Справиться с нежелательными крылатыми можно без использования химикатов

В теплое время года в домах появляется много насекомых. Не спешите тратить деньги на магазинные репелленты, есть эффективные натуральные средства против комаров, моли и пауков.

Чтобы избавиться от нежелательных крылатых, в том числе моли, пауков и комаров, используйте натуральные ароматы. Лайфхаками делится Express.

Прежде всего, в вечернее время отключайте в комнатах свет. Насекомые, как известно, слетаются к источникам света.

Натуральный способ отпугнуть насекомых, включая комаров, моль и пауков, ароматические масла. Так, крылатые ненавидят лаванду. Вы можете добавить капли лавандового масла в воду и распылять по дому. Или же высадите лаванду в горшки и разместите в комнатах.

Второй ненавистный запах для насекомых — масло перечной мяты. В вашем жилище будет приятно пахнуть, а моли, комаров и пауков вы не увидите. Просто добавьте немного мятного масла в воду и перемешайте. Затем с помощью пульверизатора распылите жидкость по дому. Уделяйте особое внимание окнам и дверям. К слову, этот же запах поможет отпугнуть мышей и крыс от дома. Для этого масло перечной мяты нанесите на ватные шарики и поместите у входа.

Стоит добавить, что эффективное решение в борьбе с насекомыми – оконная сетка. В зимнее время года их можно снимать при необходимости.

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