Эти хитрости знает не каждый: сколько можно хранить фарш в холодильнике

Ваши продукты будут всегда свежими

Мясной фарш – продукт, который часто бывает в наших холодильниках. Из него можно приготовить столько всего — от вкуснейших котлет до кабачковых драников с мясной начинкой.

Каждому кулинару очень важно знать, как и сколько можно хранить фарш в холодильнике. Об этих тонкостях расскажем вместе с Food Oboz.

Сколько можно хранить готовый фарш в холодильнике

Свежий сырой фарш из говядины или свинины может продержаться в холодильнике при температуре до +6 градусов 12 часов не дольше 1-2 часов. А вот в морозилке при -18 градусах он может храниться 3 месяца.

Фарш с луком можно хранить в холодильнике 6-8 часов, а в морозилке — не более 2 дней. Дело в том, что лук ухудшает вкусовые качества продукта при длительном хранении. Кулинары советуют готовить блюда из такого фарша как можно быстрее.

Фарш с яйцом может "продержаться" в холодильнике не больше 3-4 часов, а в морозилке — всего 3-4 дня. Яйцо делает полуфабрикат водянистым и в нем очень быстро развиваются бактерии.

Вареный фарш можно хранить в холодильнике 12-15 часов. В морозильной камере хранить такой продукт нежелательно — он может потерять свои полезные свойства и стать невкусным.

Свежий жареный фарш будет стоять 3-5 дней при температуре 1-5 градусов. А вот котлеты будут храниться меньше — всего 1-3 суток при аналогичных температурных условиях. Замороженный фарш "продержится" до недели при температуре 0-6 градусов.

Фарш из любой рыбы можно хранить в холодильнике не дольше 6 часов. Замораживать его не рекомендуют, однако если вы все же его заморозили, то хранить нужно не дольше 1,5-2 месяца.

Кстати, из фарша и макарон можно приготовить потрясающее блюдо по рецепту "Телеграфа". Готовьте, ешьте и наслаждайтесь!