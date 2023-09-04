Многие делают ошибку: при какой температуре лучше всего стирать простыни

Если вы выбираете горячий цикл на стиральной машине, то это неправильно

При стирке постельного белья удаляются пятна и уничтожаются пылевые клещи. Однако правильная очистка возможна только при определенной температуре.

Многие по ошибке стирают простыни при 60-90 градусов, в этом случае предпочтительнее более холодный режим. Об этом пишет Express.

Так, идеальная температура при стирке простыней – 40 градусов. В таких температурных условиях предотвращается усадка и выцветание ткани, а значит вещи прослужат очень долго. Мягкое моющее средство и деликатный режим стирки также желательны.

Добавим, что белые простыни разрешается стирать при более теплой температуре. Максимально допустимое значение указано на этикетке. Стоит напомнить, что вещи белого цвета нельзя смешивать в барабане с цветными изделиями.

Кроме того, всегда перед включением стиральной машины смотреть на этикетку. Обычно производитель дает рекомендации по стирке, что поможет поддерживать постельное белье в отличном состоянии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о полезном лайфхаке для стирки пожелтевших простыней. Отбелить вещи можно без дорогого порошка, а с помощью одного кухонного средства.