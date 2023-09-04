Как вернуть блеск кожаной сумке: простейшие бабушкины хитрости

Благодаря этим советам ваша кожаная сумка обретет вторую жизнь

Сумка — это важная часть гардероба каждой женщины, ведь в этом аксессуаре всегда лежит "все самое важное и необходимое". Неважно насколько трендовая ваша сумка, чтобы сохранить ее красоту на дольше, за ней нужен правильный уход.

Кожаные изделия не застрахованы от пятен, царапин и изменений цвета, поэтому если в вашем арсенале есть сумка из такого материала, следующие советы вам очень пригодятся. Портал santeplus рассказывает, как сделать кожаную сумку как новую простыми подручными средствами, которыми пользовались еще наши бабушки.

Отметим, что прежде чем перейти к этим советам, важно выяснить, какой у вас тип кожи на сумке. Также осторожно наносите растворы и принимайте меры предосторожности, проверяя сначала на скрытых углах сумки.

Как сделать кожаную сумку как новую

Чтобы восстановить утратившую блеск кожу, смешайте взбитый яичный белок с половиной стакана молока, а затем нанесите полученный раствор на сумку с помощью ватного тампона. Аккуратно протрите всю сумку, прежде чем дать ей высохнуть и протереть тканью из микрофибры.

Если сумка поцарапана, не паникуйте: можно смешать воду с чайной ложкой медицинского спирта, чтобы расширить кожу и удалить грязь и царапины. Для этого протрите тканью, смоченной в продукте, а затем аккуратно нанесите ее на соответствующие детали. Однако важно протестировать раствор в потайном углу сумки, чтобы оценить его переносимость.

Если вы обнаружили на сумке чернильное пятно, обратитесь к специалисту, который лучше сможет найти подходящее решение. А также если вы хотите очистить сумку от жирных пятен, избегайте очистки их водой, иначе вы только распространите их на кожаный предмет.

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