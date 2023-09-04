Убрать стойкие пятна с одежды можно только пеной для бритья: удивительный трюк

Этот продукт значительно облегчает стирку

Следы макияжа, жирные пятна или пятна от шоколада — некоторые пятна на одежде могут оставаться стойкими даже после машинной стирки. К счастью, существует один простой продукт, который может быть очень полезен при удалении различных сложных пятен. И это не уксус и не сода, а пена для бритья.

Эта пена богата чистящими средствами, которые позволяют отбелить некоторые ткани и избавиться от пятен, которые трудно отстирать обычными средствами, пишет портал santeplus. Как это работает — далее.

Как удалить стойкие пятна с одежды с помощью пены для бритья

Просто нанесите на засохшее пятно немного пены для бритья и промокните чистой тряпкой . Затем положите одежду в стиральную машину. Пятно исчезнет, ​​и ваша любимая рубашка или брюки будут чистыми и безупречными в кратчайшие сроки.

Важно отметить, что не все пены для бритья эффективны. Некоторые имеют более маслянистый состав и могут оказать на ткань противоположный эффект. Поэтому рекомендуется провести тест на скрытой части вашей одежды, чтобы убедиться в ее эффективности.

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