Засияет даже сама старая и желтая ванна: бабушкины методы по очистке сантехники

Ванна заблестит благодаря ингредиентам, которые у вас есть под рукой

Устойчивые пятна на ванне могут быть результатом минеральных отложений, обнаруженных в жесткой воде. Иногда это может быть результатом мыльной пены, оставшейся без очистки. В любом случае вот что вы можете сделать, чтобы избавиться от них и сделать ванну сияющей, чистой и без желтых пятен.

Зная некоторые "бабушкины хитрости", о которых мы и хотим вам поведать, вы сможете попрощаться с неприглядными пятнами, портящими вам наслаждение от принятия горячей ванны. Что и как нужно делать, рассказывает портал santeplus.

Как отбелить желтые пятна на ванной

Ацетон

Все, что вам нужно сделать, это протереть испачканные участки губкой, смоченной ацетоном, и вы сможете наслаждаться ванной такой же чистой, как и раньше. Преимущество этого решения заключается в скорости и эффективности удаления пятен.

Соль и лимон

Комбинация соли и лимона не только растворит минеральные отложения в ванне, но вы также можете использовать ее для очистки всех загрязненных поверхностей в доме. Смешайте крупную соль со стаканом лимонного сока, затем чистой губкой нанесите смесь на обрабатываемую поверхность. Оставьте на несколько минут, затем потрите пятна. В конце промойте чистой водой и дайте высохнуть.

Зубная паста

Вы также можете избавиться от неприглядных пятен, используя отбеливающую зубную пасту и зубную щетку. Для этого выберите зубную пасту без геля, а затем потрите пожелтевшую поверхность старой зубной щеткой.

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