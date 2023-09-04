Укр

Засияет даже сама старая и желтая ванна: бабушкины методы по очистке сантехники

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
Методы на основе натуральных ингредиентов могут быть очень практичными
Методы на основе натуральных ингредиентов могут быть очень практичными. Фото homester.info

Ванна заблестит благодаря ингредиентам, которые у вас есть под рукой

Устойчивые пятна на ванне могут быть результатом минеральных отложений, обнаруженных в жесткой воде. Иногда это может быть результатом мыльной пены, оставшейся без очистки. В любом случае вот что вы можете сделать, чтобы избавиться от них и сделать ванну сияющей, чистой и без желтых пятен.

Зная некоторые "бабушкины хитрости", о которых мы и хотим вам поведать, вы сможете попрощаться с неприглядными пятнами, портящими вам наслаждение от принятия горячей ванны. Что и как нужно делать, рассказывает портал santeplus.

Как отбелить желтые пятна на ванной

  • Ацетон

Все, что вам нужно сделать, это протереть испачканные участки губкой, смоченной ацетоном, и вы сможете наслаждаться ванной такой же чистой, как и раньше. Преимущество этого решения заключается в скорости и эффективности удаления пятен.

  • Соль и лимон

Комбинация соли и лимона не только растворит минеральные отложения в ванне, но вы также можете использовать ее для очистки всех загрязненных поверхностей в доме. Смешайте крупную соль со стаканом лимонного сока, затем чистой губкой нанесите смесь на обрабатываемую поверхность. Оставьте на несколько минут, затем потрите пятна. В конце промойте чистой водой и дайте высохнуть.

  • Зубная паста

Вы также можете избавиться от неприглядных пятен, используя отбеливающую зубную пасту и зубную щетку. Для этого выберите зубную пасту без геля, а затем потрите пожелтевшую поверхность старой зубной щеткой.

"Телеграф" писал ранее, как избавиться от плесени в ванной комнате. Эксперты подсказали простой, но действенный метод.

Теги:
#Уборка #Ванна #Ванная #Лайфхак