Исчезнет даже застарелый жир: как легко отмыть очень грязную сковороду

Для мытья посуды можно использовать горчичный порошок

После приготовления мяса или других жирных продуктов на сковороде остается трудновыводимый слой жира. Обычное средство для мытья посуды тут бессильно, а применять химию посильнее не хочется. В таких случаях на помощь придет натуральное и безобидное средство — горчичный порошок.

Порошок горчицы широко используется в быту, например, для чистки унитаза. Также он помогает успешно бороться с вредителями на дачном участке.

Как отмыть сковороду горчичным порошком

Для того чтобы идеально очистить сковороду от всех загрязнений и неприятного запаха, она должна быть разогрета. При таком условии любое средство будет действовать эффективнее.

На горячую сковороду необходимо высыпать горчичный порошок. Средство должно хорошо покрыть дно посуды. Горчица начнет действовать и поднимать все загрязнения.

Спустя несколько минут в сковороду следует налить горячую воду из чайника. Уже после этого каменевший нагар можно без проблем удалить щеткой.

Горчичным порошком можно мыть и другую посуду. Благодаря этому экологичному методу вместе с загрязнениями без следа исчезнет и неприятный запах.

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