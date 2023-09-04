Как устранить засор в раковине всего за 10 минут: супербыстрый способ

Эти два компонента точно есть на вашей кухне

Каждый из нас знаком с проблемой забитых труб в системе водоотведения, будь то в раковине, душе или ванне. Часто такое случается в самое неудобное время, однако один эффективный способ решения этой проблемы позволит избавиться от неудобства всего за 10 минут.

Если у вас нет вантуза под рукой, вы все равно можете очистить засор без его использования. Для этого вам понадобятся уксус и пищевая сода, пишет express.

Смешиваясь с уксусом, натуральная кислота взаимодействует с содой и вызывает химическую реакцию, в ходе которой высвобождается углекислый газ. Этот газ помогает разлагать и устранять различные засоры. Горячая вода, в свою очередь, способствует окончательной очистке трубы.

Как быстро устранить засор

Высыпьте чашку пищевой соды в канализацию, а затем добавьте чашку уксуса. Закройте слив и оставьте эту смесь на 10-15 минут. После этого, вылейте кастрюлю с кипятком в слив, чтобы убрать все загрязнения.

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