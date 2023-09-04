Укр

Лед больше не будет накапливаться в холодильнике: поможет хитрость с ватным диском

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Холодильник
Холодильник. Фото freepik.com

От намерзания льда на задней стенке холодильника поможет простая вещь

Многим знакома ситуация, когда на задней стенке холодильника накапливается большое количество льда. Такое происходит даже в холодильниках с системой No Frost.

Избавиться от этого явления можно так же просто, как и от неприятного запаха внутри камеры. Даже не придется размораживать холодильник.

Как предотвратить накопление льда в холодильнике

Чтобы как минимум на год забыть о проблеме с накоплением льда на задней стенке холодильника, придется использовать подсолнечное масло. Для обработки подойдет любое рафинированное масло без сильного запаха.

Ватный диск необходим смочить маслом и протереть стенки холодильника, где намерзает лед. Конденсат в виде воды не сможет задерживаться на маслянистой поверхности. Капельки будут стекать в специальный дренажный шланг, а затем в контейнер для сбора воды.

Процедуру маслом можно периодически повторять.

Также стоит периодически проверять дренажное отверстие. Там не должно быть засоров. Иначе вода начнет скапливаться под ящиком с овощами и фруктами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему не стоит хранить магниты на холодильнике.

Теги:
#Холодильник #Лайфхак