Эти ошибки совершал каждый: почему мутнеют огурцы в банке
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Распространенные причины помутнения огурцов на зиму
Что может быть лучше хрустящих и вкусных огурчиков на зиму? К сожалению, работу может испортить помутнение огурцов и ваш труд сойдет на нет. Причина помутнения — в рассоле начинаются процессы брожения. Поэтому меняют вкус и портятся сами плоды, сдуваются крышки банок с заготовками.
При правильной засолке и консервировании огурцы в банках не должны бродить. Мутность рассола означает, что при консервации были допущены ошибки. Какие именно — расскажем вместе со Smachnonews.
Почему огурцы в банке мутнеют сразу после закрытия
Причин для этого может быть несколько:
- плохо вымытые и не до конца простерилизованные банки;
- неправильные пропорции или пропуск какого-либо процесса, использование некачественных или неподходящих ингредиентов, например использование вместо уксуса или лимонной кислоты;
- незамеченные повреждения банки или крышки.
Важно брать только свежие ингредиенты, не нарушать их пропорции и не заменять другими. Придерживайтесь этих правил и ваши огурцы не помутнеют.
Распространенные причины мутного рассола при засолке огурцов
Несмотря на простоту процедуры засолки, все же банки с огурцами могут мутнеть и взрываться. Это объясняется следующими причинами:
- употребление неправильных огурцов – не все сорта можно солить, мариновать и консервировать. Например, салатные виды не подходят для маринования и быстро мутнеют;
- использование непригодной соли – следует использовать только универсальную пищевую соль. Йодированная и морская не подходит для консервации;
- попадание грязи в заготовку или плохо простерилизованная тара.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, чтобы банки с огурцами не взрывались. Ваши банки с закуской будут стоять весь год.