Эти ошибки совершал каждый: почему мутнеют огурцы в банке

Распространенные причины помутнения огурцов на зиму

Что может быть лучше хрустящих и вкусных огурчиков на зиму? К сожалению, работу может испортить помутнение огурцов и ваш труд сойдет на нет. Причина помутнения — в рассоле начинаются процессы брожения. Поэтому меняют вкус и портятся сами плоды, сдуваются крышки банок с заготовками.

При правильной засолке и консервировании огурцы в банках не должны бродить. Мутность рассола означает, что при консервации были допущены ошибки. Какие именно — расскажем вместе со Smachnonews.

Почему огурцы в банке мутнеют сразу после закрытия

Причин для этого может быть несколько:

плохо вымытые и не до конца простерилизованные банки;

неправильные пропорции или пропуск какого-либо процесса, использование некачественных или неподходящих ингредиентов, например использование вместо уксуса или лимонной кислоты;

незамеченные повреждения банки или крышки.

Важно брать только свежие ингредиенты, не нарушать их пропорции и не заменять другими. Придерживайтесь этих правил и ваши огурцы не помутнеют.

Распространенные причины мутного рассола при засолке огурцов

Несмотря на простоту процедуры засолки, все же банки с огурцами могут мутнеть и взрываться. Это объясняется следующими причинами:

употребление неправильных огурцов – не все сорта можно солить, мариновать и консервировать. Например, салатные виды не подходят для маринования и быстро мутнеют;

использование непригодной соли – следует использовать только универсальную пищевую соль. Йодированная и морская не подходит для консервации;

попадание грязи в заготовку или плохо простерилизованная тара.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, чтобы банки с огурцами не взрывались. Ваши банки с закуской будут стоять весь год.