Зачем стирать вещи вместе с солью: хитрость, которой вы скажите "спасибо"

Это средство подойдет для стирки любых тканей

После нескольких стирок любая одежда обычно теряет свой первоначальный облик. Мы представляем вам простой совет, который поможет вернуть мягкость и свежесть вашей одежде и белью, не прибегая к использованию кондиционера.

Сегодня многие забыли о старом "бабушкином" совете, который гласил о необходимости добавлять соль в стиральную машину. Однако оказывается, что соль действительно может пригодиться при стирке вещей по нескольким причинам. Об этом пишут "Факты".

Польза соли в стиральной машине

Путем внесения всего одного чайной ложки обычной соли в отсек для ополаскивания (с "цветком"), вы сможете решить несколько задач:

Постиранная с солью одежда обретает свою яркость и насыщенность цвета. Соль более эффективно удаляет остатки порошка с ткани, даже при быстрой стирке, что особенно важно для аллергиков. Такие вещи высыхают значительно быстрее. Касательно махровых полотенец и постельного белья, стирка с добавлением соли может быть очень полезной: махровые полотенца приобретают мягкость и яркость, а с постельного белья эффективно устраняются неприятные запахи и пятна.

Ранее ми рассказывали, в чем замочить полотенца, чтобы раз и навсегда вывести засаленные пятна. Также "Телеграф" писал, как отстирать самые засаленные кухонные полотенца.