Забудьте про неприятные запахи из туалета: бабушкины хитрости по их устранению

Вам на помощь придут продукты, которые наверняка есть у вас в доме.

Ванная комната – это помещение в доме, уборке которого следует уделять особое внимание. Это тем более относится к туалетам, в которых процветают бактерии и микробы, из-за чего могут появиться неприятные запахи.

Оказывается, иногда достаточно использовать натуральные ингредиенты, чтобы положить конец этим неприятным ароматам, пишет santeplus. Этими хитростями пользовались еще наши бабушки.

Как избавиться от неприятного запаха в туалете

Пищевая сода

Это один из лучших экологически чистых освежителей воздуха, которые вы можете найти. Чтобы использовать этот превосходный поглотитель запахов, все, что вам нужно сделать, это разместить небольшой контейнер, наполненный продуктом, в ванной комнате. Обязательно заменяйте чашу раз в неделю, чтобы обеспечить эффективность средства.

Лимон

Еще один способ сохранить свежесть в ванной — поставить рядом в туалете миску, наполненную ломтиками лимона. Это замечательный способ нейтрализовать запахи. Чтобы обеспечить желаемый эффект от лимона, нужно менять тарелку раз в неделю.

Ранее мы рассказывали, какие два ингредиента очистят ваш унитаз лучше, чем отбеливатель. Средство зарекомендовало себя на протяжении многих лет.