Как отличить натуральную кожу от заменителя: простые трюки сэкономят деньги

Несколько простых способов отличить кожу т заменителя не отходя от прилавка

Современные технологии позволяют производить вещи из искусственной кожи, которую сложно отличить от натуральной. Чтобы не стать жертвой обмана важно научиться различать такие изделия.

"Телеграф" расскажет о маленьких хитростях, которые помогут проверить изделие из кожи прямо в магазине.

Как быстро проверить, натуральная ли кожа

Если вы выбрали на прилавке сумку, но не знаете, натуральная это кожа или дешевый заменитель, проведите тест. Согните ручку изделия на 10 секунд, а затем внимательно посмотрите и потрогайте место сгиба.

Заменитель кожи останется гладким, а природный материал — немного шероховатым.

Также попробуйте растянуть участок кожи сначала в одном направлении, а затем в другом. Кожа будет одинаково хорошо деформироваться и быстро вернется к прежней форме.

Проверить кожу на натуральность поможет также трюк с влажной салфеткой. Приложите одну салфетку к изделию на 10 секунд. Если после этого на поверхности остались следы влаги, изделие выполнено из натуральной кожи, если от влаги и следа не осталось, изделие сделано из кожзама.

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