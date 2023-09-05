Полотенца снова станут мягкими и пушистыми: ловкий трюк работает за одну стирку

Не советуют стирать полотенца с кондиционером, из-за этого ткань грубеет

Спустя какое-то время после покупки полотенца теряют мягкость. Ткань становится грубой, твердой и даже "колючей" после частых стирок и использования кондиционера.

Чтобы полотенца снова стали пушистыми, следует постирать их с одним подручным средством. О ловком трюке рассказывает Express.

Так, многие домохозяйства добавляют при стирке полотенец немного обычного столового уксуса. Этот ингредиент часто используется в бытовых целях, поможет и в случае с загрубевшей тканью. Уксус устранит "корочку" на волокнах, благодаря чему уже после одной стирки вернется мягкость полотенец.

Как стирать полотенца с уксусом? Суть лайфхака: следует залить жидкость в отсек, в который добавляют кондиционер или смягчитель ткани. Далее стирайте вещи так, как обычно. Вы удивитесь как доступный компонент, который легко найдется на вашей кухне, быстро и эффективно решит проблему с "колючими" полотенцами.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другом полезном лайфхаке, который пригодится при стирке кухонных полотенец. Для этого перед тем, как отправить изделия в стиральную машину, их нужно замочить в особом растворе.