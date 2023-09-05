Чашки будут как новые: эффективные хитрости, как очистить посуду от кофейных пятен
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Этими "трюками" пользовались еще наши бабушки
Кофеманы точно знакомы с такой проблемой, как стойкие кофейные пятна на чашках, которые возникает ощущение, что вообще невозможно отмыть. К счастью, это не так, и эти загрязнения достаточно просто можно удалить подручными средствами.
Используя натуральные ингредиенты, и несколько быстрых и простых лайфхаков можно вернуть вашим чашкам блеск и чистоту, пишет портал santeplus. Все что вам нужно это немного свободного времени, уксус и сода.
Как вывести кофейные пятна на чашках
- Уксусом
Это вещество, одновременно очищая и обезжиривая, способно растворять даже самые мелкие накипи кофе, тщательно очищая керамику. Наполните чашку наполовину уксусом, вторую половину наполните горячей водой. Оставьте чашку в таком состоянии примерно на 30 минут, затем промойте.
- Содой
Этот белый порошок, очень популярный для удаления всех видов бытовых пятен, обладает очень высокой очищающей способностью. Возьмите чайную ложку пищевой соды, добавьте несколько капель воды, чтобы получилась пастообразная смесь, и нанесите ее на испачканную часть кружки. Аккуратно потрите и промойте.
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