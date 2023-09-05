Чашки будут как новые: эффективные хитрости, как очистить посуду от кофейных пятен

Этими "трюками" пользовались еще наши бабушки

Кофеманы точно знакомы с такой проблемой, как стойкие кофейные пятна на чашках, которые возникает ощущение, что вообще невозможно отмыть. К счастью, это не так, и эти загрязнения достаточно просто можно удалить подручными средствами.

Используя натуральные ингредиенты, и несколько быстрых и простых лайфхаков можно вернуть вашим чашкам блеск и чистоту, пишет портал santeplus. Все что вам нужно это немного свободного времени, уксус и сода.

Как вывести кофейные пятна на чашках

Уксусом

Это вещество, одновременно очищая и обезжиривая, способно растворять даже самые мелкие накипи кофе, тщательно очищая керамику. Наполните чашку наполовину уксусом, вторую половину наполните горячей водой. Оставьте чашку в таком состоянии примерно на 30 минут, затем промойте.

Содой

Этот белый порошок, очень популярный для удаления всех видов бытовых пятен, обладает очень высокой очищающей способностью. Возьмите чайную ложку пищевой соды, добавьте несколько капель воды, чтобы получилась пастообразная смесь, и нанесите ее на испачканную часть кружки. Аккуратно потрите и промойте.

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