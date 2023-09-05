Не промокнет и не расклеится: как уберечь обувь от дождей осенью

Доступные средства сделают обувь непромокаемой

Осенью очень часто возникает вопрос, как защитить свою обувь от дождевой воды. Как бы осторожно мы не обходили лужи, полностью избежать намокания не удается. А обуть резиновые сапоги и без препятствий преодолевать лужи не всегда получается.

Идеальным выходом из такой ситуации будет обработать обувь специальным водоотталкивающим составом. При чем не обязательно использовать магазинное средство. Защитную смесь можно сделать самостоятельно.

Как сделать обувь водонепроницаемой

Для защиты от влаги используйте воск. Он отлично подойдет для кожаной или тканевой обуви, но только не для замши.

Нужно растопить небольшое количество воска и обработать веществом обувь, включая швы. Воск не должен быть слишком горячим. После нанесения нужно высушить поверхность обуви феном.

Вместо воска можно использовать смесь касторового и льняного масел и натертым парафином. Всех компонентов необходимо по 1 чайной ложке. Все ингредиенты необходимо смешать, растопить на водяной бане и когда смесь немного остынет, нанести ее на поверхность обуви. Эту процедуру лучше всего проводить на ночь, так как средство застынет только спустя 7-8 часов.

Напомним, что перед применением того или иного способа необходимо проверить его действие на материал на небольшом участке.

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