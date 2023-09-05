Стоит ли использовать беспроводную зарядку для телефона? Плюсы и минусы устройства

У беспроводной зарядки есть свои преимущества и недостатки

Чтобы зарядить телефон можно воспользоваться как обычной зарядкой, так и беспроводной. Существует много мифов насчет того, что беспроводная зарядка вредит смартфону, но некоторые, наоборот, утверждают, что она безопасная.

Эксперты портала Rokform назвали плюсы и минусы беспроводной зарядки. Это поможет определиться, как же все-таки заряжать свой смартфон.

Преимущества беспроводной зарядки

Первый и самый очевидный — в доме будет меньше шнуров, которые постоянно куда-то деваются в самый неподходящий момент. Благодаря беспроводной технологии вам не нужно носить с собой зарядное устройство куда бы вы ни пошли. Вам понадобится всего лишь один USB-кабель, подключенный к зарядному коврику.

Кроме того, беспроводные зарядки обладают универсальной совместимостью. Одна зарядная панель подойдет сразу нескольким разным устройствам. К примеру, с ее помощью можно заряжать планшет и телефон фирмы Apple, а с беспроводной зарядкой для этого понадобилось два разных кабеля и блочка.

Вдобавок к этому зарядка становится более безопасной, так как происходит внутри закрытого пространства без шнуров. Как следствие, не возникает коррозия. Это также означает, что существует меньший риск электрических неисправностей. Это довольно большой плюс, поскольку многие компании продают ненадежный кабель для зарядки.

Беспроводная зарядка более прочная, а порт телефона не изнашивается, так как нет надобности его регулярно подключать и отключать для зарядки. К тому же кабели проводной зарядки меньше изнашиваются, так как ими реже пользуются.

Не маловажным преимуществом беспроводной зарядки эксперты называют и то, что она не перегреет телефон. Когда гаджет полностью заряжен, беспроводное зарядное устройство автоматически отключается и дополняет заряд лишь при необходимости. Этот метод называется "капельной зарядкой" и расходует меньше энергии.

Минусы беспроводной зарядки

Беспроводная зарядка все же не совсем беспроводная. И если на обычной зарядке телефон можно держать в руках, пользоваться им и двигаться с ним, то при беспроводной зарядке он должен оставаться на зарядной панели, чтобы непрерывно заряжаться.

Беспроводная зарядка занимает больше времени, чем обычная. Это означает, что для пополнения заряда до определенного показателя такой зарядке понадобится больше времени, чем проводной. Предположительно, полная зарядка устройства при беспроводной зарядке занимает примерно на 30 % больше времени, чем при использовании кабеля.

Класть телефон на зарядную панель нужно аккуратно. Люди привыкли брать телефон и откладывать его, не задумываясь, даже на зарядке — при подключенном шнуре это не имеет большого значения. Но если смартфон неровно положили на беспроводную панель, то он не будет заряжаться.

Цена беспроводной зарядки — это еще один ее минус. Как правило, она стоит в несколько раз дороже, чем обычный кабель для зарядки. Поскольку технология является довольно новой, приобретение беспроводной зарядной панели обходится дороже, особенно когда новые сотовые телефоны поставляются с проводным зарядным устройством в коробке.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что нельзя делать с зарядкой, чтобы не пришлось покупать новую. Избегая определенных действий вы сможете продлить срок ее действия.