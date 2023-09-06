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Идеальные пропорции для маринада огурцов: сколько нужно добавлять сахара, соли и уксуса

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Вы не оторветесь от своих закусок
Вы не оторветесь от своих закусок. Фото shuba.life

Простые хитрости упростят вам жизнь

Все мы любим полакомиться зимой хрустящими огурцами. Почти у каждого кулинара есть свой собственный секрет для маринада, который делает овощи хрустящими, вкусными и пикантными.

Как приготовить идеальный маринад для консервации огурцов, расскажем вместе с "РБК-Украина". Вы будете лакомиться вкуснейшей закуской целый год.

Как приготовить идеальный маринад для огурцов

В большинстве рецептов маринадов в составе присутствуют соль, сахар, уксус и вода. Периодически можно встретит дополнительные ингредиенты — зонтики укропа, чеснок, листочки деревьев, душистый и черный перец, корень хрена. Дополнительные продукты добавляют пикантности и остроты нашим продуктам, но именно от основной рецептуры зависит, как долго будут стоять ваши огурцы зимой и насколько приятным будет у них вкус.

Для идеальной пропорции для закрутки огурцов необходимы:

  • огурцы среднего и небольшого размера;
  • лавровый лист — по 2 листочка на банку;
  • пререц душистый — по 6 горошин на банку;
  • перец черный — по 2 горошины на банку;
  • морковь — по 1-2 кружочку на банку;
  • чеснок — по 1 зубчику на банку;
  • хрен — по кусочку корня хрена на банку;
  • по 1 зонтику укропа на банку;
  • листья дуба — по 1-2 шт. на банку;
  • листья смородины или другого фруктового куста — по 1-2 шт.

На маринад в 5 л воды:

  • 1,5 л уксуса 8-10%;
  • 10 столовых ложек сахара;
  • 5 столовых ложек соли.

Чтобы приготовить идеальній маринад для огурцов, в большую кастрюлю налейте воду, добавьте соль, уксус и сахар. На каждый литр воды вам необходимо 1,5 столовых ложки соли и 2 столовых ложки сахара. Кастрюлю поставьте на огонь и доведите до кипения

Огурцы замочите в холодной воде на 1,5-2 часа. После воду слейте.

В каждую подготовленную банку положите: морковь, хрен, перец душистый и черный, листья дуба, ягодных кустов и лавровый, а также чеснок. Уложите огурцы и залейте горячим маринадом.

Банки закрутите и стерилизуйте их 5 минут. Оставьте их остывать, перевернув их дном наверх.

Ранее мы рассказывали об универсальном маринаде для огурцов и помидоров. Готовьте не только вкусно, но и просто!

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#Заготовки на зиму #Консервация #Лайфхак