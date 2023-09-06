Идеальные пропорции для маринада огурцов: сколько нужно добавлять сахара, соли и уксуса
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Простые хитрости упростят вам жизнь
Все мы любим полакомиться зимой хрустящими огурцами. Почти у каждого кулинара есть свой собственный секрет для маринада, который делает овощи хрустящими, вкусными и пикантными.
Как приготовить идеальный маринад для консервации огурцов, расскажем вместе с "РБК-Украина". Вы будете лакомиться вкуснейшей закуской целый год.
Как приготовить идеальный маринад для огурцов
В большинстве рецептов маринадов в составе присутствуют соль, сахар, уксус и вода. Периодически можно встретит дополнительные ингредиенты — зонтики укропа, чеснок, листочки деревьев, душистый и черный перец, корень хрена. Дополнительные продукты добавляют пикантности и остроты нашим продуктам, но именно от основной рецептуры зависит, как долго будут стоять ваши огурцы зимой и насколько приятным будет у них вкус.
Для идеальной пропорции для закрутки огурцов необходимы:
- огурцы среднего и небольшого размера;
- лавровый лист — по 2 листочка на банку;
- пререц душистый — по 6 горошин на банку;
- перец черный — по 2 горошины на банку;
- морковь — по 1-2 кружочку на банку;
- чеснок — по 1 зубчику на банку;
- хрен — по кусочку корня хрена на банку;
- по 1 зонтику укропа на банку;
- листья дуба — по 1-2 шт. на банку;
- листья смородины или другого фруктового куста — по 1-2 шт.
На маринад в 5 л воды:
- 1,5 л уксуса 8-10%;
- 10 столовых ложек сахара;
- 5 столовых ложек соли.
Чтобы приготовить идеальній маринад для огурцов, в большую кастрюлю налейте воду, добавьте соль, уксус и сахар. На каждый литр воды вам необходимо 1,5 столовых ложки соли и 2 столовых ложки сахара. Кастрюлю поставьте на огонь и доведите до кипения
Огурцы замочите в холодной воде на 1,5-2 часа. После воду слейте.
В каждую подготовленную банку положите: морковь, хрен, перец душистый и черный, листья дуба, ягодных кустов и лавровый, а также чеснок. Уложите огурцы и залейте горячим маринадом.
Банки закрутите и стерилизуйте их 5 минут. Оставьте их остывать, перевернув их дном наверх.
Ранее мы рассказывали об универсальном маринаде для огурцов и помидоров. Готовьте не только вкусно, но и просто!