Какое средство удалит пятна с белой одежды без лишних хлопот: и это не порошок

Справиться с загрязнением на белой ткани поможет подручный продукт из кухни

Пятна на одежде могут появляться по разным причинам, к сожалению, некоторые из них не отстирываются и портят вещи. Однако даже белую ткань можно "спасти", если воспользоваться подручной альтернативой вместо дорого пятновыводителя из магазина.

Чтобы удалить пятна с белых вещей, попробуйте воспользоваться действенным лайфхаком. Об этом способе рассказывается в материале Mirror.

Загрязнения заметны на любых вещах, но особенно страдает от пятен одежда белого цвета. Однако не спешите тратить деньги на магазинные средства для выведения пятен. Вместо этого советуют применять продукт, который найдется на вашей кухне, жидкость для мытья посуды. Это средство расщепляет жир не только на грязных тарелках, а может помочь убрать стойкое пятно с белой ткани.

Моющее для посуды удаляет большинство пищевых пятен с одежды, в том числе белой. Вам нужно нанести немного средства на пятно, потереть, еще немного покрыть загрязненный участок и только затем помещать в стиральную машину. Теперь следует стирать вещь так, как обычно. Предварительный трюк с жидкостью для посуды гарантированно справиться с пятнами на белых вещах.

Ранее "Телеграф" делился другими полезными лайфхаками, которые облегчат стирку. Так, еще одной альтернативой пятновыводителю станет пена для бритья, а с помощью одного средства быта с легкостью можно вернуть мягкость полотенцам.