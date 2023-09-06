Не выцветет никогда: что делать, чтобы черная вещь не линяла

Обидно, когда любимые вещи теряют вид из-за потери цвета, будь-то вечернее платье или спортивное худи

Кажется, что черные вещи неприхотливы в уходе или, по крайней мере, требуют его гораздо меньше, чем белые. Однако это не совсем так. Конечно, со светлыми тканями свои проблемы — особенно с постельным бельем, которое со временем желтеет и приходится думать, как вернуть белый цвет простыням. Но черные вещи нуждаются в бережном уходе даже больше, чем светлые.

Как отмечает портал cleanipedia, пятна от косметики и дезодоранта, пыль и разные ворсинки намного сильнее бросаются в глаза на черной одежде. Поэтому она требует особого подхода.

Как сохранить черный цвет одежды при стирке

Желательно выбирать для стирки специальные средства для черного. В крайнем случае, для цветного и ни в коем случае — не для белого. Иначе активные компоненты порошка или геля сделают из ваших черных вещей серые.

Как стирать темные вещи:

выбирайте деликатный режим и стирайте в холодной воде, при сильных загрязнениях — на температуре не больше 40°;

выверните вещи наизнанку, чтобы снизить вероятность потери цвета из-за трения;

черную одежду всегда стирайте отдельно от любой цветной одежды;

добавьте к стиральному порошку ложку поваренной соли, это сохранит насыщенность цвета;

не вешайте вещи после стирки в местах, куда попадают прямые солнечные лучи, чтобы она не выгорела и не сушите в электросушилке.

Самое лучшее место для сушки — хорошо проветриваемое в тени. Кроме того, рекомендуют стирать черные вещи не слишком часто, только по необходимости. Чем меньше стирок, тем меньше выцветает одежда.

Ранее мы рассказывали, что делать, если вещи сели после стирки. Эти топ-3 лайфхака наверняка вам пригодятся.