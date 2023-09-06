Исчезнут даже самые въевшиеся пятна: гениальный трюк, как очистить грязные плинтусы

Эти советы по чистке помогут вам быстро отполировать плинтусы

Уборка дома – сложная задача, требующая усилий и усидчивости. И очень часто хозяйки забывают о плинтусах, которые также подвержены загрязнению и пыли. Существует множество чистящих средств, которые можно использовать для ухода за домом, однако сегодня мы хотим рассказать о том, как можно прибраться с помощью подручных средств.

Чтобы очистить плинтусы, удалить грязь, пятна, пыль и грязь, есть потрясающий трюк, пишет santeplus. Для уборки вам понадобятся следующие ингредиенты: 1 столовая ложка жидкости для мытья посуды, 1 стакан уксуса и 4 стакана горячей воды.

Как очистить грязный плинтус

В контейнере смешайте все вышеперечисленные ингредиенты, и очищающее средство готово к использованию. Но прежде чем чистить плинтусы, начните с того, что пропылесосьте плинтуса, чтобы удалить как можно больше пыли.

Затем окуните ткань из микрофибры в миску с раствором и протрите плинтуса. Этот метод позволит быстро удалить всю грязь и сделать плинтус чище, чем когда-либо. При необходимости воспользуйтесь старой зубной щеткой, распылив на плинтусы немного чистящего средства, чтобы очистить поверхность и удалить даже самые въевшиеся пятна.

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