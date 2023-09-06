Пыль не будет скапливаться месяц: как приготовить чудо-раствор для уборки

Оставьте в прошлом магазинные средства, есть более эффективная альтернатива против пыли

Уборка пыли в доме – одна из рутинных задач. Однако если протирать поверхности самодельным средством, то пыль не будет скапливаться как минимум месяц.

Чтобы избавиться от пыли, воспользуйтесь ловким лайфхаком. О секретном чудо-спрее рассказывает материал The Sun со ссылкой на TikTok-блогершу в сфере клининга Кэролайн Макколи (видео смотрите в конце материала).

Так, экспертка рекомендует заменить магазинную бытовую химию на мощный спрей, который просто приготовить своими руками. Для этого вам нужно смешать четверть стакана уксуса, одну столовую ложку оливкового масла, три капли средства для мытья посуды и несколько капель эфирного масла цитрусовых. Если вам не нравится запах уксуса, то замените его разбавленным лимоном.

Полученный раствор распыляют на ткань из микрофибры и протирают загрязненные поверхности в доме. Средство с легкостью удалит пыль, более того, предотвратит скопление еще на месяц.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что протирать от пыли нужно не только мебель в доме, а и технику. Чтобы очистить ноутбук в домашних условиях, важно знать о простых правилах.