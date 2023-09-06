Как разгладить рубашку вокруг пуговиц и не расплавить их: хитрый трюк

Простейший способ разгладить складки на рубашке в труднодоступных местах

Глажка вещей настолько простое занятие, что с ним может справиться даже школьник. Достаточно соблюдать несколько негласных правил.

Для ускорения процесса глажки рекомендуется использовать фольгу. Чтобы избежать следов утюга на вещах, рекомендуется гладить их с изнаночной стороны. Во время гладки больших вещей не допускайте свисания их через край гладильной доски, иначе они будут снова мяться.

Но когда дело доходит до того, чтобы разгладить абсолютно все складки на рубашке, нередко возникает проблема. Один из пользователей TikTok поделился своим лайфхаком, как разгладить рубашку вокруг пуговиц.

Большинство людей, когда гладят рубашку, стараются обходить зону вокруг пуговиц, чтобы не расплавить их. Но в таком случае на рубашке остаются мятые участки.

Вместо этого блогер советует вывернуть рубашку наизнанку и разместить утюг вдоль линии, где расположены пуговицы, а затем прогладить их. Таким образом промежуток между пуговицами получается абсолютно ровным и без складок.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как очистить подошву утюга.