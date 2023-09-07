Все овощи, фрукты и ягоды быстро испортятся: как нельзя их хранить
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Делайте так — и ваши продукты будут свежими долго
Во время сезонных фруктов, овощей и ягод очень важно позаботиться об их правильном хранении. Будет очень жалко, если сладкая малина или персик испортятся уже на следующий день после покупки или сборки.
Вместе с FoodOboz расскажем, как нельзя хранить овощи, фрукты и ягоды. Ваши фрукты, овощи и ягоды будут храниться дольше.
Можно ли хранить овощи, фрукты и ягоды в холодильнике
Для овощей, фруктов и ягод холодильник — не самое оптимальное место для хранения. Холод очень плохо влияет на текстуру плодов, вкус и запах, ведь они чувствительные к таким низким температурам. К тому же, теряются также все питательные вещества.
Стоит ли покупать недозрелые плоды
Многие убеждены, что лучше всего приобрести чуть-чуть недозрелые фрукты или овощи, и они станут вкусными уже дома и дольше будут храниться свежими. Так происходит далеко не со всеми плодами: например, ананасы, малина и клубника после сбора они сразу начинают "стареть".
Можно ли хранить плоды в одной миске
От такой идеи лучше отказаться, ведь некоторые фрукты выделяют больше этилена, быстрее портятся и начинают заражать другие плоды. Храните отдельно бананы, киви, яблоки, персики и манго.
Можно ли хранить предварительно очищенные плоды
Чтобы фрукты и овощи дольше оставались свежими, лучше этого не делать. Кожа не только защищает мякоть от внешних раздражителей, но и имеет очень много полезных компонентов.
Стоит ли хранить мытые овощи, фрукты и ягоды
Чрезмерная влажность будет способствовать активному распространению бактерий и плоды начнут быстро портиться. Мыть их следует перед самым употреблением.
Можно ли хранить без стеблей и листьев
В верхушке моркови содержится очень много витамина С, а в листьях свеклы и сельдерея есть много клетчатки и витаминов. Потому не спешите выбрасывать листья — с ними плоды храниться будут дольше.
Стоит ли морозить сырые овощи
Их в сыром виде замораживать нельзя — лучше плоды предварительно бланшировать и после обдать холодной водой. Так они будут иметь приятный вид и дольше будут сохраняться.
Можно ли хранить плоды в полиэтиленовых пакетах
Такой способ хранения овощей, фруктов и ягод самый плохой — они просто "задохнутся". Лучше выбрать специальные контейнеры или пакеты для заморозки.
Стоит ли хранить нарезанные овощи и фрукты
Они чувствительны к попаданию света и воздуха, поэтому портятся очень быстро. Лучше нарезать овощи и фрукты перед самым употреблением.
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