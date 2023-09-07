Убрать в квартире и очистить кожу: как использовать просроченную овсянку

Не спешите выбрасывать овсяные хлопья с истекшим сроком годности

У овсяных хлопьев есть много полезных применений. Из них можно готовить не только питательную кашу, но и удобрение для растений на дачном участке.

Кроме этого есть еще несколько вариантов полезного использования овсянки в быту. Для некоторых из них подойдет даже крупа с истекшим сроком годности. Необычным вариантами применения овсяных хлопьев поделилась блогер Джилл Нистул.

Что можно сделать с овсяными хлопьями

Добавка в фарш. Если измельчить и добавить хлопья в фарш, это сделает его более сытным и повысит его питательную ценность. Замена муки. Мелко измельченная овсянка является отличной альтернативой пшеничной муке. Положите немного овсяных хлопьев в блендер или кухонный комбайн и измельчите их в мелкий порошок. Овсяную муку можно добавлять в жидкие супы или соусы, чтобы загустить их, или использовать ее вместо панировочных сухарей. Скраб для кожи. Овсянка питает кожу, тонизирует ее и избавляет от мертвых клеток эпидермиса. Чтобы приготовить маску из овсянки, необходимо обдать ее кипятком и дать остыть. Затем продукт необходимо нанести на кожу и оставить на 20-30, а затем смыть. Собрать пролитое масло. Овсяные хлопья значительно облегчают очистку пролитого масла. Просто посыпьте масло овсянкой и дайте постоять, пока все масло не впитается. Подметите мусор, а затем протрите это место влажной тряпкой. Это гораздо проще, чем пытаться вытереть само масло. Устранить неприятный запах. Овсянка способна впитывать не только воду и масло — она также поглощает запахи. Поставьте в холодильник открытый контейнер с овсянкой, чтобы естественным образом нейтрализовать запахи еды. Некоторые люди даже засыпают пепельницы овсянкой, чтобы нейтрализовать запах дыма.

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