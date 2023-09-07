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Возьмите на заметку: как удвоить срок хранения питьевой воды

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
Дата публикации
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Автор
Пить чистую воду полезно для здоровья Новость обновлена 07 сентября 2023, 13:50
Пить чистую воду полезно для здоровья. Фото Freepik

Рассказываем, как хранить воду, чтобы она не испортилась

Бутилированная питьевая вода широко представлена на украинском рынке различными брендами. Вокруг одного из крупнейших производителей воды даже разгораются скандалы. В то же время питьевая вода в бутылках имеет ряд важных преимуществ перед водопроводной.

Почему бутилированная вода лучше обычной

Питьевая вода подвергается строгим процессам очистки и фильтрации. Это убирает из нее множество примесей и загрязнений, которые могут быть в воде из-под крана. Это позволяет избежать потенциальных рисков, связанных с употреблением такой воды, например инфекций или проблем с пищеварением.

Кроме того, бутилированная вода удобна и портативна. Если мы говорим о небольших емкостях, а не бутылях по 18 л, то ее легко взять с собой в дорогу, на работу, в спортзал или в поездку. Человеку полезно пить в день около 1,5-2 литров чистой воды (соки, кофе и прочие жидкости не в счет). Это важно для общего самочувствия и здоровья. Наконец, бутилированная вода имеет приятный вкус при отсутствии запахов и примесей, что делает ее более привлекательной для многих людей.

Что нужно делать, чтобы сохранить питьевую воду

Основные правила хранения бутилированной воды:

  • хранить воду нужно при температуре от 0 до 25 градусов;
  • стоять она должна в проветриваемом помещении (не на свету, но и не в полной темноте);
  • после открытия воду нужно использовать в период от 10 до 14 дней.

Где хранить воду дома, чтобы не портилась:

  • воду в бутылях запрещено держать под прямыми солнечными лучами;
  • ни в коем случае нельзя хранить бутыли около батареи, если работает отопление;
  • зимой категорически запрещается оставлять бутыли с водой на морозе.

Вода относится к таким продуктам, которые не портятся и после истечения срока хранения. Он указывается производителем в соответствии с требованиями государственных стандартов. Если придерживаться этих правил, вода остается пригодной к употреблению и дальше — главное, соблюдать условия хранения. Если вы открыли воду, а она имеет посторонний запах или привкус, пить ее не стоит. Возможно, была нарушена герметичность упаковки.

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