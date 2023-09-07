Лезвие бритвы снова станет острым: как заточить бритву

Простой и эффективный способ вернуть остроту бритвенному станку

Каждый может попасть в ситуацию, когда старый бритвенный станок затупился, а заменить его на новый нет возможности. Ранее "Телеграф" уже рассказывал, как заточить нож с помощью подручных средств. То же самое можно сделать и со старой бритвой. Есть простой и действенный способ заточки лезвий бритвенного станка. При чем для этого не понадобятся какие-то специальные инструменты.

Как заточить станок в домашних условиях

В процедуре заточки нет ничего сложного. Достаточно располагать свободным временем, иметь под рукой кусочек джинсовой ткани и следовать рекомендациям.

Необходимо взять джинсовую ткань, расположить ее на твердой поверхности и поставить на нее лезвиями станок. Затем нужно сделать движение снизу вверх, как бы "против шерсти". Улучшение можно заметить уже после 20-40 движений. Но для верности лучше повторить движение до 100 раз.

Для наглядности, предлагаем посмотреть видео, как правильно затачивать станок об джинсы.

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