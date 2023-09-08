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Никаких пестицидов: учимся читать наклейки на бананах

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Покупайте только полезные фрукты
Покупайте только полезные фрукты. Фото dnpr.com.ua

Обращайте внимание на мелочи

Мало найдется людей, которые не любят бананы. Ими можно сытно перекусить, эту ягоду добавляют в домашнюю выпечку и вкуснейшие завтраки, а также готовят из них необычные салаты.

При покупке бананов многие наверняка замечают маленькие цветные наклейки на бананах. Однако мало кто задумывается, для чего они и какую информацию предоставляют. Об этом расскажем вместе с "ТСН".

Что означают наклейки на бананах

Они указывают на страну-производителя, компанию-производителя. К тому же, наклейки информируют потребителя о способе выращивания банана — об этом указывает 4- или 5-значительный код на наклейке. Если знать значение этого кода, можно выяснить, насколько полезен покупаемый фрукт.

Если на наклейках 4-значный код, который начинается цифрами 3 или 4, то это указывает на то, что продукт был выращен по принципу интенсивного сельского хозяйства. Для ускорения его роста и созревания применяли натуральные и минеральные удобрения, среди которых пестициды и другая химия.

Если у продукта 5-значный код, который начинается с цифры 9, то он был выращен традиционным "органическим" способом без применения пестицидов и удобрений. А вот наклейка, на которой 5-значный код с цифры 8, означает, что продукт с ГМО, то есть генетически модифицирован.

Рекомендуем пожарить банан и приготовить из него необычную намазку по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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#Бананы #Лайфхак