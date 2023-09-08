Никогда ее не выбрасывайте: пять экономных лайфхаков с кофейной гущей

Этот напиток может не только взбодрить, но и пригодиться в доме

Многие люди не представляют свое утро без чашечки ароматного кофе, заваренного на плите или в кофеварке. Это настоящее наслаждение, вкус и энергия, которую он дает, чтобы правильно начать день. Правда, за кофе на плите нужен глаз да глаз, чтобы он не сбежал и вам не пришлось думать, чем отмыть грязные конфорки.

Как отмечает портал santeplus, для кофейной гущи, которую мы обычно выбрасываем, есть практическое применение. Сегодня мы расскажем о том, как можно использовать кофейную гущу дома.

Для чего можно использовать кофейный жмых — пять способов

Лайфхак 1. Кофейную гущу можно использовать как абразивное средство для удаления загрязнений на поверхностях. Если вы хотите заменить химические очистители на экологический продукт и сэкономить на их покупке, кофейный жмых – хорошая альтернатива!

Как применять:

возьмите столовую ложку кофейной гущи;

используйте, чтобы промыть раковину, очистить решетку духовки или прилипшие пятна на столе.

Этот способ подходит для нержавейки, стекла и т. д. Не используйте на пористых поверхностях, которые могут окраситься!

Лайфхак 2. Кофейная гуща также может помочь вам почистить кухонную утварь, которую трудно мыть. Действительно, ее зернистая текстура идеально подходит для мытья посуды и удаления въевшихся остатков пищи в кастрюлях и сковородках:

посыпьте посуду половиной чашки кофейной гущи;

потрите, как обычно;

не забудьте потом хорошо промыть.

Лайфхак 3. Остатки кофе могут маскировать неприятные запахи в доме, поглощая и устраняя их. Поместите немного в миску, чтобы поставить в холодильник — это нейтрализует неприятные запахи. Высушенный кофейный жмых можно засыпать в старый носок и положить в обувь, спортивные сумки, ящики и т. д. Кроме того, кофейная гуща может избавить ваши пальцы от запаха чеснока и лука — просто потрите ею руки, после чего сразу вымойте с мылом.

Лайфхак 4. Мы все знаем, что такое пятна от кофе. Так почему бы не использовать его в качестве недорогого и нетоксичного красителя? Например, можно использовать для окрашивания полотенец или белья, чтобы придать им винтажный вид или скрыть имеющиеся пятна:

вскипятите 5-6 литров воды;

добавьте кофейную гущу;

дайте покипеть еще несколько минут;

процедите и перелейте в емкость;

поместите в раствор вещь, которую нужно покрасить;

оставьте на 15 минут, достаньте и высушите вещь.

Следите, чтобы не окрасилась ваша миска — используйте темный пластик, нержавейку или такую посуду, которую не жалко. Таким же образом вы даже можете использовать кофейную гущу для окрашивания пасхальных яиц или как тонер для волос.

Лайфхак 5. И еще один способ использовать кофейный жмых — это сохранять цветы свежими в вазе как можно дольше. Чтобы ваши цветы долго оставались свежими и красивыми, их нужно подкармливать, однако одной воды для этого недостаточно. Рекомендуется добавлять немного удобрения, например кофейную гущу — кроме того, это не отразится на pH воды. Добавьте столовую ложку в воду и меняйте ее каждые два дня.

Ранее мы рассказывали, как вывести стойкие кофейные пятна на чашках. Этими "трюками" пользовались еще наши бабушки.