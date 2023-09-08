Никогда ее не выбрасывайте: пять экономных лайфхаков с кофейной гущей
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Этот напиток может не только взбодрить, но и пригодиться в доме
Многие люди не представляют свое утро без чашечки ароматного кофе, заваренного на плите или в кофеварке. Это настоящее наслаждение, вкус и энергия, которую он дает, чтобы правильно начать день. Правда, за кофе на плите нужен глаз да глаз, чтобы он не сбежал и вам не пришлось думать, чем отмыть грязные конфорки.
Как отмечает портал santeplus, для кофейной гущи, которую мы обычно выбрасываем, есть практическое применение. Сегодня мы расскажем о том, как можно использовать кофейную гущу дома.
Для чего можно использовать кофейный жмых — пять способов
Лайфхак 1. Кофейную гущу можно использовать как абразивное средство для удаления загрязнений на поверхностях. Если вы хотите заменить химические очистители на экологический продукт и сэкономить на их покупке, кофейный жмых – хорошая альтернатива!
Как применять:
- возьмите столовую ложку кофейной гущи;
- используйте, чтобы промыть раковину, очистить решетку духовки или прилипшие пятна на столе.
Этот способ подходит для нержавейки, стекла и т. д. Не используйте на пористых поверхностях, которые могут окраситься!
Лайфхак 2. Кофейная гуща также может помочь вам почистить кухонную утварь, которую трудно мыть. Действительно, ее зернистая текстура идеально подходит для мытья посуды и удаления въевшихся остатков пищи в кастрюлях и сковородках:
- посыпьте посуду половиной чашки кофейной гущи;
- потрите, как обычно;
- не забудьте потом хорошо промыть.
Лайфхак 3. Остатки кофе могут маскировать неприятные запахи в доме, поглощая и устраняя их. Поместите немного в миску, чтобы поставить в холодильник — это нейтрализует неприятные запахи. Высушенный кофейный жмых можно засыпать в старый носок и положить в обувь, спортивные сумки, ящики и т. д. Кроме того, кофейная гуща может избавить ваши пальцы от запаха чеснока и лука — просто потрите ею руки, после чего сразу вымойте с мылом.
Лайфхак 4. Мы все знаем, что такое пятна от кофе. Так почему бы не использовать его в качестве недорогого и нетоксичного красителя? Например, можно использовать для окрашивания полотенец или белья, чтобы придать им винтажный вид или скрыть имеющиеся пятна:
- вскипятите 5-6 литров воды;
- добавьте кофейную гущу;
- дайте покипеть еще несколько минут;
- процедите и перелейте в емкость;
- поместите в раствор вещь, которую нужно покрасить;
- оставьте на 15 минут, достаньте и высушите вещь.
Следите, чтобы не окрасилась ваша миска — используйте темный пластик, нержавейку или такую посуду, которую не жалко. Таким же образом вы даже можете использовать кофейную гущу для окрашивания пасхальных яиц или как тонер для волос.
Лайфхак 5. И еще один способ использовать кофейный жмых — это сохранять цветы свежими в вазе как можно дольше. Чтобы ваши цветы долго оставались свежими и красивыми, их нужно подкармливать, однако одной воды для этого недостаточно. Рекомендуется добавлять немного удобрения, например кофейную гущу — кроме того, это не отразится на pH воды. Добавьте столовую ложку в воду и меняйте ее каждые два дня.
Ранее мы рассказывали, как вывести стойкие кофейные пятна на чашках. Этими "трюками" пользовались еще наши бабушки.