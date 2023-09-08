Ржавчина растворится без следа: насыпьте в унитаз три порошка
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Эффект после применения этого простого средства поражает
Унитаз — один из самых часто используемых сантехнических приборов в доме. Из-за недостаточно тщательного ухода или плохого качества воды на его стенках периодически образует ржавчина.
Борьба с рыжим налетом занимает много времени и зачастую требует покупки дорогостоящих чистящих средств. Но справиться с проблемой можно с помощью горчичного порошка, либо усилить его действие еще двумя простыми ингредиентами.
Как и чем отмыть ржавчину с унитаза
Чтобы унитаз был чисты и блестящим, необходимо будет смешать три компонента в равных долях: лимонную кислоту, горчичный порошок и стиральный порошок. Для этих целей больше подойдет порошок для ручной стирки.
Загрязненную поверхность унитаза необходимо натереть полученной смесью и оставить действовать на полчаса. По прошествии времени пройдитесь по стенкам унитаза ершиком и спустите воду.
Все загрязнения исчезнут прямо на глазах. Эта смесь удалит желтый налет, ржавые потеки и избавит от неприятного запаха в санузле. Также полученную смесь з трех порошков можно применять для очистки других поверхностей в санузле.
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