Ржавчина растворится без следа: насыпьте в унитаз три порошка

Эффект после применения этого простого средства поражает

Унитаз — один из самых часто используемых сантехнических приборов в доме. Из-за недостаточно тщательного ухода или плохого качества воды на его стенках периодически образует ржавчина.

Борьба с рыжим налетом занимает много времени и зачастую требует покупки дорогостоящих чистящих средств. Но справиться с проблемой можно с помощью горчичного порошка, либо усилить его действие еще двумя простыми ингредиентами.

Как и чем отмыть ржавчину с унитаза

Чтобы унитаз был чисты и блестящим, необходимо будет смешать три компонента в равных долях: лимонную кислоту, горчичный порошок и стиральный порошок. Для этих целей больше подойдет порошок для ручной стирки.

Загрязненную поверхность унитаза необходимо натереть полученной смесью и оставить действовать на полчаса. По прошествии времени пройдитесь по стенкам унитаза ершиком и спустите воду.

Все загрязнения исчезнут прямо на глазах. Эта смесь удалит желтый налет, ржавые потеки и избавит от неприятного запаха в санузле. Также полученную смесь з трех порошков можно применять для очистки других поверхностей в санузле.

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