Севший шерстяной свитер будет как новый: просто погрузите вещь в этот раствор

Всегда есть способ исправить ситуацию

В холодную пору году хороший шерстяной свитер — это лучший помощник, чтобы согреться. Однако, с этой теплой и комфортной вещицей может случиться небольшой конфуз во время стирки: он может сесть. К счастью, эту досадную и неприятную ситуацию можно с легкостью решить.

Конечно, лучшее "средство" этого избежать — это ручная стирка. Однако на нее не всегда есть время, да и желание. Не паникуйте, есть маленький совет, который поможет вам решить эту проблему, пишет santeplus.

Как вернуть форму севшему шерстяному свитеру

Неожиданными свойствами, как увлажнение кожи или смягчение шерсти, благодаря своим питательным свойствам, обладает обычное молоко.

Так что просто наполните таз молоком и погрузите в него севший свитер. Количество используемого молока будет зависеть от размера или количества одежды. Затем дайте свитеру пропитаться не менее часа, затем отожмите его, разложите на полотенце и сверните, чтобы удалить лишнюю воду. Наконец, положите его на ровную поверхность и растяните, пока он еще влажный, чтобы придать ему первоначальную форму.

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