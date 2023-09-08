От грибка и не только: хитрый трюк с перекисью для комнатных растений
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Перекись водорода используют как для полива, так и для опрыскивания
Комнатные цветы улучшают интерьер и полезны для окружающей среды, являясь отличными элементами декора для любого помещения и естественными очистителями воздуха. А некоторые из них, как считается, даже приносят успех на работе. Уход за домашними растениями может потребовать некоторого внимания и терпения, но они наградят вас за это своей красотой.
Портал Ukr.Media отмечает, что перекись водорода активно используется как флористами-цветоводами, так и опытными дачниками и садоводами. Это простое средство эффективно срабатывает в некоторых случаях и при этом недорого стоит.
Как опрыскивать цветы перекисью водорода
Приготовление рабочего раствора для профилактики от грибка:
- разведите чайную ложку обычной аптечной перекиси в 1 литре воды;
- перелейте раствор в пульверизатор;
- опрыскивайте растения не чаще, чем один раз в неделю.
Рекомендуется брать воду, которая хорошо отстоялась. По крайней мере, хотя бы сутки, но лучше дольше. В случае, если цветы болеют, можно увеличить концентрацию для большей результативности.
Как поливать цветы перекисью водорода
По словам экспертов, это средство — качественный и при этом доступный источник азота. Перекись отлично подходит для снижения кислотности почвы, если уровень повышен. Также средство положительно влияет на состояние растений в целом.
Чтобы полить цветы, разведите 2 ложки перекиси водорода в литре воды и проводите процедуру раз в неделю. Как отмечают некоторые источники, это ускоряет рост растений. Кроме того, они рекомендуют использовать дождевую воду и при этом добавлять в нее немного сахара.
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