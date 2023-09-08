Від грибка і не тільки: хитрий трюк із перекисом для кімнатних рослин

Перекис водню використовують як для поливу, так і для обприскування

Кімнатні квіти покращують інтер’єр та корисні для навколишнього середовища, вони є чудовими елементами декору для будь-якого приміщення та природними очищувачами повітря. А деякі з них, як вважається, навіть приносять успіх на роботі. Догляд за домашніми рослинами може вимагати деякої уваги та терпіння, але вони нагородять вас за це своєю красою.

Портал Ukr.Media зазначає, що перекис водню активно використовується як флористами-квітникарями, так і досвідченими дачниками та садівниками. Цей простий засіб ефективно спрацьовує в деяких випадках і при цьому коштує недорого.

Як обприскувати квіти перекисом водню

Приготування робочого розчину для профілактики грибка:

розведіть чайну ложку звичайного аптечного перекису в 1 літрі води;

перелийте розчин у пульверизатор;

обприскуйте рослини не частіше ніж один раз на тиждень.

Рекомендується брати воду, яка добре відстоялася. Принаймні хоча б добу, але краще довше. Якщо квіти хворіють, можна збільшити концентрацію для більшої результативності.

Як поливати квіти перекисом водню

За словами експертів, цей засіб є якісним і при цьому доступним джерелом азоту. Перекис добре підходить для зниження кислотності ґрунту, якщо рівень підвищений. Також засіб позитивно впливає на стан рослин загалом.

Щоб полити квіти, розведіть 2 ложки перекису водню у літрі води та проводьте процедуру раз на тиждень. Як зазначають деякі джерела, це прискорює зростання рослин. Крім того, вони рекомендують використовувати дощову воду і при цьому додавати до неї трохи цукру.

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