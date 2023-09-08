Чем очистить жир на деревянной мебели: три "съедобных" ингредиента вместо химии

Если у вас на кухне есть пищевая сода, уксус или растительное масло — вам не о чем беспокоиться

Избавление от загрязнений и жирных следов на деревянных кухонных шкафах иногда бывает непростой задачей, особенно если они накопились в течение нескольких недель. Для того чтобы правильно ухаживать за этим материалом, важно знать соответствующие хитрости.

Подвергаясь интенсивному воздействию готовки, мебель из дерева может приобрести стойкие жирные следы, которые трудно убрать без использования подходящих бытовых средств. Однако для этой цели необязательно использовать химсредства, пишет santeplus. Существуют натуральные компоненты, которые можно использовать для удаления жировых пятен с деревянной поверхности.

Чем и как очистить деревянную кухонную мебель

Пищевая сода

Приготовьте пасту, смешав немного пищевой соды с теплой водой. Затем нанесите эту пасту на загрязненные поверхности и, используя старую зубную щетку, тщательно очистите жирные отложения. После этого возьмите мягкую тряпку и протрите поверхность.

Уксус

Начните с пропитывания чистой ткани уксусом и активно протрите поверхность, которую вы хотите очистить. Затем возьмите другую ткань, которую вы заранее смочили в воде, и пройдитесь ею по поверхности, чтобы избавиться от остаточной грязи. После этого используйте бумажное полотенце, чтобы высушить влажные участки.

Растительное масло

В начале, нанесите немного растительного масла на чистую ткань. Осторожно проведите круговые движения, чтобы очистить загрязненные участки, и оставьте на 5 минут. Затем аккуратно протрите чистой тканью, чтобы убрать излишки масла.

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