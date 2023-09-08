Стрижка не понадобится: как удалить жвачку с волос

Если у вас в волосах застряла жвачка, не волнуйтесь, убрать ее можно с помощью домашних хитростей

Когда речь заходит об удалении жвачки с волос, на ум приходят дети. В основном такие неприятности случаются с ними, но и со взрослым может такое произойти.

Многие знают, как удалить жевательную резинку с одежды с помощью подручных средств. В то же время ошибочно полагают, что единственный способ удалить жвачку с волос — это подстричь их. Но это не всегда необходимо.

Как легко удалить жвачку с волос

Оливковое масло

Самый простой способ удалить жвачку с волос — это использовать оливковое масло. Нужно нанести немного масла на место, где приклеилась резинка. Когда жвачка пропитается им, необходимо расчесать этот участок. Расческой нужно проводить до тех пор, пока резинка не отстанет. После процедуры останется только тщательно вымыть волосы обычным шампунем.

Соленая вода и лед

Еще один способ удаления жвачки с волос — использование соленой воды со льдом. Для этого все, что вам нужно сделать, это намочить волосы соленой водой и приложить лед поверх резинки. Нужно добиться того, чтобы резинка подмерзла, после чего нужно провести пальцами или расческой по этому участку, чтобы удалить ее.

Зубная паста

Зубная паста также является хорошим средством для удаления жвачки, застрявшей в волосах. Нужно нанести тонкий слой зубной пасты на жвачку. Оставьте пасту на несколько минут, пока она не высохнет, а затем расчешите ее. После процедуры вымойте голову.

Сода

Еще один способ удалить застрявшую в волосах жвачку — это пищевая сода. Добавьте чайную ложку пищевой соды в небольшой стакан. Затем добавьте туда несколько капель воды и немного размешайте, пока не получится паста. Распределите смесь по волосам со жвачкой и дайте высохнуть. После этого волосы нужно расчесать, а после хорошо вымыть.

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