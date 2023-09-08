Избавьтесь от плесени в душе за считанные секунды: рецепт чудо-раствора для ванной

Для приготовления нужны только три доступных компонента

Плесень часто развивается в ванной, и часто домашние химические средства не могут с ней справиться. Для создания эффективного очистителя достаточно использовать доступные ингредиенты. Чтобы избавиться от плесени в душе, попробуйте приготовить самодельное чудо-средство.

Простой способ избавления от плесени в ванной комнате, включая швы между плитками и сантехнику, без лишних хлопот заключается в следующем: смешайте три компонента — две столовые ложки моющего средства для посуды, перекись водорода и 20 капель масла чайного дерева, чтобы создать эффективный раствор. Об этом пишет the sun.

Как почистить ванную от плесени

Добавьте смесь на щетку и нанесите на поверхность, пораженную плесенью. Подождите 15 минут, прежде чем смыть "волшебное" средство чистой водой.

Перекись водорода поможет избавиться даже от самой устойчивой плесени и при этом осветлит поверхность лучше, чем большинство отбеливателей, которые продаются в магазинах. Масло чайного дерева, кроме того, уничтожит споры грибка и предотвратит их повторное появление, а также придаст приятный аромат в помещении.

Ранее мы рассказывали, как предотвратить появление плесени на стенах. Нужно использовать всего один компонент.