Шашлык будет безнадежно испорчен: что нельзя делать с мясом

Несколько хитростей для идеального мяса

Ароматный и сочный шашлык – традиционное блюдо для пикника. Приготовление его — дело серьезное и ответственное.

Для приготовления идеального шашлыка важна каждая мелочь. Как не испортить отдых пересушенным мясом и подгоревшими овощами, рассказывает "РБК-Украина".

Частые ошибки в приготовлении шашлыка

Различная кислота в маринаде (уксус, лимон, ананас, киви)плохо влияет на мясо, а для качественного молодого мяса они вообще не нужны. Лучше добавить несколько капель бальзамического уксуса для пикантности.

Маринад нужен для дополнительной сочности, а не для того, чтобы забить вкус мяса. Поэтому не добавляйте в маринад все, что давно лежит в холодильнике. Можно использовать свежие травы, лук, чеснок.

Не солите мясо сразу. Это будет способствовать вытягиванию из него влаги и в результате даже самое лучшее мясо будет сухим. Правильнее всего добавить соль непосредственно перед запеканием.

Не миксуйте овощи с мясом. У них разное время приготовления, поэтому гарнир попросту сгорит. Лучше жарить овощи на отдельном шампуре и снять их раньше.

А вот поливать мясо маринадом или нет — личное дело каждого. Можно просто смешать маринад с красным вином и слегка сбрызнуть за пять минут до готовности.

Рекомендуем приготовить идеальный шашлык со свинины по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.