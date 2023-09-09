Мало кто знает: что означает буква "С" на яйцах

Многие не знают правильного ответа

Мы рассказывали, как отличить качественное масло от некачественного. Теперь делимся деталями и нюансами маркировки яиц, продаваемых в супермаркетах.

Маркировку привлекают внимание покупателей, и не зря – ведь каждая отметка что-то означает. Детали рассказываем вместе с ProstoWay.

Большинство потребителей знают, что отметка "Д" на яйце означает, что продукт относится к категории "диетических". Отборные яйца обычно обозначаются буквой "В". Впрочем, далеко не все знают, что означает буква "С". А именно это обозначение на украинских полках встречается чаще всего.

Что означает буква "С"

Подобная маркировка свидетельствует о том, что такие яйца относятся к категории столовых. Этот продукт необходимо реализовать в течение 25 дней после поступления в магазин. Наряду с буквой "С" обычно есть и другие символы. В большинстве случаев рядом с ней есть цифра – по ней можно определить весовую категорию.

Отметка "С1" свидетельствует о том, что такое яйцо относится к первой категории. Это означает, что оно весит от 55 до 64,9 г.

Обозначение С2 свидетельствует о том, что это среднее яйцо. Оно весит от 45 до 54,9 г. Яйца "C3" весят от 35 до 44,9 г.

Иногда рядом с буквой "С" стоит еще одна буква. Это свидетельствует о более высокой категории продукта. Вес такого яйца составляет более 75 г.

Сочетание "СВ" свидетельствует о том, что это яйцо – отборное столовое. Оно весит менее 75, но больше 65 г.

С этими знаниями можно смело уходить в магазин. Также мы рассказывали о хитром способе чистки орехов.