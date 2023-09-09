Что сделать с батареями в доме перед тем, как включить отопление: не все знают

Сделайте это, чтобы в холода ваше жилище было теплым и комфортным

Перед тем как начать отопительный сезон, следует выполнить несколько действий. Прежде всего, очистите пыль с радиаторов. Во-вторых, рекомендуется выпустить воздух из радиаторов перед включением отопления.

Эффективная вентиляция радиаторов имеет значительное влияние на энергосбережение в доме. Проблема заключается в том, что со временем внутри батарей могут образовываться воздушные пробки, которые препятствуют нормальному циркулированию горячей воды, пишет express. Поэтому, прежде чем включать отопление, следует применить простой совет.

Как понять, что из радиаторов нужно спустить воздух

Очевидным признаком является то, что в некоторых участках радиаторов можно почувствовать холодные участки, особенно в верхней части. Если из труб слышен странный шум, особенно при включении отопления, это может указывать на наличие воздуха в системе.

Как прочистить радиатор самостоятельно

Сначала отключите отопление и проверьте, что радиаторы холодные.

Затем защитите ковер или напольное покрытие с помощью ткани и поместите небольшую емкость под вентиляционное отверстие. Это позволит вам собрать пролитую жидкость.

После этого осторожно откройте верхнее вентиляционное отверстие радиатора. Вы должны услышать выход воздуха.

Как только поток воздуха остановится, закройте вентиляционное отверстие и включите радиатор снова.

Напомним, что для нормального функционирования отопителя нужно знать правила эксплуатации батареи, а также способы эффективной чистки радиатора изнутри.