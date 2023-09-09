Как вытащить сломанный ключ из замка: хитрый трюк с ручкой

Достать кусочек сломанного ключа из замочной скважины легко. Достаточно иметь под рукой простой предмет

Сломать ключ в замке может каждый. Если пришлось столкнуться с такой ситуацией, а вызвать мастера по каким-то причинам невозможно, воспользуйтесь одним простым способом извлечь отломленную часть ключа.

Как самостоятельно вытащить сломанный ключ из сердцевины замка

Хоть раз в жизни многим приходилось сталкиваться с ситуацией, когда вставляешь ключ в замок, поворачиваешь его, а ключ ломается и часть его остается внутри. Попытка достать обломок из сердцевины замка остается безрезультатной. Успешно сделать это поможет лайфхак.

Для этого понадобиться шариковая ручка. Ее нужно поджечь, предварительно вынув стержень. Соблюдайте меры предосторожности, не обожгитесь и не устройте пожар. Разогретую ручку плотно прижмите к выступающему кончику ключа и немного подождите. Расплавленный конец ручки приклеится к оставшейся в замке детали ключа. Буквально через минуту резким движением вытащите обломок из замочной скважины.

Замок останется неповрежденным. А сломанный ключ можно будет отнести к мастеру, чтобы он по его примеру сделал новый.

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