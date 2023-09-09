Царапины с тарелок можно убрать всего одним средством: оно 100% есть в вашем доме

Со временем наша посуда изнашивается из-за ежедневного использования

Независимо от того, заботитесь вы о них или нет, белые тарелки со временем неизбежно теряют свой красивый блеск, появляются неприглядные черные пятна, а также царапины. Но будьте уверены: есть эффективные способы решить эту проблему и очистить посуду до блеска.

Оказывается, стереть все эти царапины можно с помощью всего одного подручного средства, которое точно есть в доме у каждого, пишет портал santeplus. И это средство — зубная паста.

Как убрать царапины с тарелок

Этот продукт не только очистит и отбелит ваши зубы, но и почерневшую посуду! Вам понадобится тюбик отбеливающей зубной пасты и влажная ткань. Выдавите зубную пасту прямо на тарелку и протрите тканью круговыми движениями. Отметим, что паста должна быть обязательно белой.

Затем промойте ткань несколько раз чистой водой и потрите тарелки, пока черные пятна не исчезнут.

Еще одно средство, которое является очень эффективным при проблемах такого типа, — это использование перекиси водорода. Налейте немного перекиси водорода на ватный тампон и протрите им темные царапины.

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