Вытяжка над плитой будет сиять от чистоты: какое средство нужно использовать
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Доступное средство избавит от необходимости тратить много сил на уборку
Далеко не все хозяйки очищают вытяжку каждый раз, как делают уборку на кухне. Хотя на этом бытовом приборе собирается жира и нагара чуть ли не столько же, сколько и на плите.
Избавиться от застарелых загрязнений очень сложно. Для этого приходится покупать недешевые средства бытовой химии, или искать народные методы борьбы с грязью. Так, для чистки вытяжки в домашних условиях можно приготовить копеечное средство.
Для приготовления эффективного средства против жира на кухонной вытяжке понадобятся два средства, которые точно есть практически в каждом доме — 2 столовые ложки лимонной кислоты и 1 столовая ложка средства для мытья посуды. Ингредиенты нужно смешать, добавить к ним литр горячей воды и хорошо размешать полученное средство.
Решетки с кухонной вытяжки необходимо замочить в самодельном растворе на полчаса. Если желания снимать решетку нет, можно распылить на нее средство из пульверизатора. Через 30 минут необходимо с помощью щетки или тряпки удалить размякшие остатки жира и нагара, а затем ополоснуть решетку теплой водой.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как легко отмыть печку от застаревшего жира и не испачкать при этом руки.