Ужин будет безнадежно испорчен: основные ошибки в приготовлении рыбы

Ваша рыбка будет идеальной!

Рыбные блюда не только вкусны, но и полезні. Простая в приготовлении рыбка может стать украшением праздничного стола.

Вместе с тем, некоторые ошибки могут сделать блюдо несъедобным. Об этом вместе с Ukr.Media расскажем.

Основные ошибки в приготовлении рыбы

Неправильное размораживание. Никогда не размораживайте рыбу в микроволновке или опустив ее в горячую воду. В таком случае она станет сухой и невкусной. Достаточно переложить кусочки в холодильник на ночь – так они медленно растают и не потеряют своих свойств.

Большое количество рыбы на сковороде может привести к тому, что она станет выделять сок и тушиться, а не обжариваться. Необходимо выкладывать на сковороду по 2-3 ломтика и следить за каждым. Если же хотите сэкономить время, поставьте на огонь сразу две сковородки.

Мука отвечает за золотистую корочку, не дает подгореть рыбе и делает ее аппетитной. Но если муки слишком много, она начинает пригорать, а у рыбы появляется очень неприятный аромат.

Чтобы этого избежать, запанируйте каждый кусочек и отряхните перед тем, как отправлять его на сковороду. Так слой муки будет невесомым, а корочка получится хрустящей.

У рыбы очень нежная мякоть, а свертывание белка происходит очень быстро. Жарить долго продукт нет нужды – рыба может стать сухой и невкусной. Считается, что на 1 сантиметр рыбы приходится около двух минут на сковороде, но общее время не должно превышать 12-15 минут.

Не переворачивайте рыбу часто — кожура ее может порваться, а мякоть прилипнуть. После обжарки рыбы с одной стороны переверните филе только один раз. Подождите, пока поджарится другая сторона, выключите плиту и снимите рыбу со сковородки.

Из материала "Телеграфа" узнайте, как избавится от запаха рыбы на кухне. Готовьте с удовольствием!