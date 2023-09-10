Готовимся к холодам: как проверить, что из окна дует

Этот простой способ утеплит ваш дом

Перед приходом зимы стоит осмотреть окна на предмет образования сквозняков. Один полезный совет в этом вопросе можно найти в данном материале.

Окна в вашей квартире или доме могут быть одной из потенциальных причин, по которой вы можете ощущать холод в помещении. Если в комнате есть сквозняки, то она может не прогреться должным образом.

Теперь давайте рассмотрим простой и эффективный способ узнать, есть ли проблема с протечками воздуха в окнах, который поможет вам исправить эту ситуацию. Вам понадобится только обычная свеча, пишет lifehack.org.

Запечатывание протечек воздуха — важный этап подготовки к отопительному сезону. Для достижения максимальной эффективности вашей системы отопления удостоверьтесь, что ваши оконные проемы герметичны и не пропускают воздух. Как это сделать:

Расположите свечи внутри помещения в день с сильным ветром и закрытыми окнами. Если пламя свечи начнет колыхаться, это будет указывать на наличие протечки воздуха поблизости.

Если это действительно так, то необходимо обеспечить герметичность всех возможных мест для утечки воздуха, в первую очередь утеплить двери и окна. Как альтернативу, можно просто разместить пузырчатую пленку между оконной рамой и окном, чтобы избежать появления холодных сквозняков.